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Квартиры в Лацио, Италия

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Рим
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53 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
AG-220916-18. Продаются изысканные апартаменты в центре РимаПентхаус 290 м², 7 комнат, 4 спа…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
IT-110618. Резиденция в центре РимаРИМ ЦЕНТР Площадь 500 кв.м. имеет 12 комнат, 4 ванные ко…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
IT-240519-2. Квартира в Италии. РимРим, около метро Manzoni продается квартира на 3 этаже, 1…
$691,598
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 125 м²
IT-240519-3. Квартира в центре РимаВ центре Рима около парка Carlo Felice (Via Carlo Felice)…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Poggio Mirteto, Италия
Квартира
Poggio Mirteto, Италия
Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии: пейзаж исторических дерев…
$145,618
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
AG-260716-3. Экстраординарный-террасный пентхаус, с панорамным видомВ престижном здании с ко…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 80 м²
AG-220916-15. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияАпартаменты в Риме с отличным расположе…
$1,88 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
IT-111021-2. Купить квартиру, Casal Bertone, Рим, ИталияПродается квартира 92 кв.м. на 2 эта…
$322,355
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижно…
$3,46 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
$3,16 млн
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 140 м²
IT-240519-4. Двухуровневая квартира в центре РимаВ центре Рима, недалеко от Колизея продаетс…
$819,368
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 205 м²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
IT-BG-MAV07V. Квартиры в новом жилом комплексе. РимВ жилом 9 этажном новом комплексе,в непос…
$375,104
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 460 м²
AG-220916-19. Пентхаус (Аттик) » Рим » ИталияВ историческом здании предлагается на продажу П…
$5,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
AG-220916-28. Пентхаус в Риме, рядом с Виа Венето и Виллы БоргезеПентхаус в Риме на Via Pucc…
$6,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 270 м²
AG-260716-2. Апартамент в престижном районе исторического центра РимаАпартамент в престижном…
$5,86 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
$4,57 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 70 м²
AG-260716-5. Пентхаус в историческом центре РимаПентхаус в Риме состоит из просторной и свет…
$2,87 млн
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
IT-230118. Квартиры в новостройке. Рим. ИталияВ жилом новом комплексе, между двумя основными…
$339,938
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
AG-260716. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей пл…
$3,11 млн
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
AG-220916-9. Апартаменты (продажа) » Италия » Рим Продажа апартаментов общей площадью 300 кв…
$4,69 млн
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
AG-220916-8. Эксклюзивный пентхаус площадью 750 кв.мИсторический центр, в нескольких минутах…
$12,89 млн
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
AG-220916-10. Апартаменты (пентхаус) в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в район…
$3,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
AG-220916-13. Престижный пентхаус » Рим » ИталияВ самой красивой области, а точно напротив V…
$2,70 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 70 м²
AG-220916-1. Пентхаус в Риме 70кв.мПентхаус в Риме состоит из просторной и светлой комнаты с…
$2,98 млн
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 280 м²
AG-260716-1. Апартаменты в историческом здании. РимПентхаус. Апартаменты расположены в истор…
$4,92 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
120617-1. Просторная квартира в городе Рим. ИталияПродается просторная квартира 140 кв.м. вс…
$1,41 млн
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Пентхаус в Анцио, Италия
Пентхаус
Анцио, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
В продаже уникальный пентхаус с дизайнерским ремонтом ивидом на море в центре Анцио Характе…
$1,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
AG-220916-3. Экстраординарный-террасный пентхаус с панорамным видомВ престижном здании с кон…
$1,99 млн
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Типы недвижимости в Лацио

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

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