ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Абруццо
Квартиры
Квартиры в Абруццо, Италия
однокомнатные
13
двухкомнатные
23
трехкомнатные
10
Квартира
Очистить
52 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
5
75 м²
Квартиры на первом этаже с одной или двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной, кухней, бал…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 5 комнат
Silvi, Италия
5
90 м²
90м2 квартира в 100м от моря в кондоминиуме 4 единицы. Первый этаж с двумя спальнями, двумя …
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
3
85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€107,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2
50 м²
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2
50 м²
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3
65 м²
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3
120 м²
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
4
78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
3
95 м²
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
€174,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3
120 м²
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
2
50 м²
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4
130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
€215,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4
140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
€490,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3
67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
3
60 м²
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3
80 м²
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
€99,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3
70 м²
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
2
47 м²
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
4
190 м²
IT-. Предлагаем на продажу современную и оригинальную квартиру 190 кв.м.Предлагаем на продаж…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3
70 м²
IT-161116-1. Апартаменты в Сильви Маринаю. ТерамоТерамо, Силви-Марина, В 50 метрах от моря п…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
4
114 м²
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Moscufo, Италия
2
48 м²
ARH-070920. Квартира с панорамными видами в историческом центре (под реконструкцию)Трехэтажн…
€22,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3
60 м²
EC-051117. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-Ад…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
4
142 м²
IT-. Предлагается на продажу светлые двухуровневые апартаменты 142 кв.м.Предлагается на пр…
€167,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Colonnella, Италия
2
52 м²
EC-291019. Апартамент в городе Альба-АдриатикаАпартамент находится в городе Альба Адриатика,…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3
47 м²
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2
50 м²
EC-051117-3. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 200 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3
66 м²
ЕС-291019-6. Апартамент на продажу в городе Альба Адриатика всего в 350 метрах от моряАпарта…
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Абруццо, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL