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Квартиры в Альгеро, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту очаровательную студию, расположенную в самом центре исторического райо…
$156,858
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Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продаются квартиры с просторными панорамными террасами от застройщика. Кроме того на первых…
$290,478
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Пентхаус в Альгеро, Италия
Пентхаус
Альгеро, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот эксклюзивный пентхаус представляет собой уникальную возможность для тех, кто ищет элега…
$1,10 млн
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