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Квартиры в Эмилии-Романье, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sestola, Италия
Квартира 2 спальни
Sestola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
В очаровательной горной деревушке под названием Fiumalbo, на высоте 953 метра над уровнем мо…
$102,603
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Квартира 3 спальни в Pievepelago, Италия
Квартира 3 спальни
Pievepelago, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 120 кв.м.расположена в местечке под названием Sant’Anna Pelago, в провинци…
$108,303
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Параметры недвижимости в Эмилии-Романье, Италия

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