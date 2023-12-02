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Квартиры в Фриули-Венеция-Джулия, Италия

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1 объект найдено
Квартира с видом на озеро в Barcis, Италия
Квартира с видом на озеро
Barcis, Италия
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…
€58,222
в месяц
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Параметры недвижимости в Фриули-Венеция-Джулия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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