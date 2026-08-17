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Квартиры во Фриули — Венеции-Джулии, Италия

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Градо
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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Barcis, Италия
Квартира 1 комната
Barcis, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Готовый жилой комплекс бизнес-класса, г. Барчис, Фриули-Венеция-Джулия, провинция Порденоне,…
$185,794
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Квартира 2 комнаты в Градо, Италия
Квартира 2 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
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Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 4 комнаты в Градо, Италия
Квартира 4 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
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Квартира в Градо, Италия
Квартира
Градо, Италия
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Barcis, Италия
Квартира 2 комнаты
Barcis, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…
$58,524
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Lignano Sabbiadoro, Италия
Квартира 3 комнаты
Lignano Sabbiadoro, Италия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
EXCLUSIVE APARTMENT - PENTHOUSE (ATTICO) BY THE SEA ITALY - LIGNANO SABBIADORO For sale i…
$667,920
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Квартира 1 комната в Градо, Италия
Квартира 1 комната
Градо, Италия
Число комнат 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
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Параметры недвижимости во Фриули — Венеции-Джулии, Италия

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