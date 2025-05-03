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Квартиры в Unione dei Comuni della Val Vibrata, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
$544,911
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Число комнат 5
Площадь 75 м²
Апартаменты первого этажа с одной или двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной, кухней, ба…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$534,013
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Colonnella, Италия
Квартира 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
$250,659
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Unione dei Comuni della Val Vibrata, Италия

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