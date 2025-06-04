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Квартиры во Флоренции, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Флоренция, Италия
Квартира 4 спальни
Флоренция, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Этаж 1
В центре Флоренции, в нескольких шагах от собора и исторического Палаццо Буонталенти, распо…
$6,58 млн
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Квартира 2 спальни в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 1
Апартаменты расположены в центре Флоренции, в нескольких шагах от собора. Эта эксклюзивная к…
$3,38 млн
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Параметры недвижимости во Флоренции, Италия

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