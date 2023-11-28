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Квартиры в Salo, Италия
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22 объекта найдено
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
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Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
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Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
3
2
85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
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Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
3
2
105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
€350,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
4
2
105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€420,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
6
3
180 м²
Этот чудесный двухуровневый пентхаус с видом на озеро расположен в самом сердце историческог…
€795,000
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Квартира 1 спальня с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
2
1
70 м²
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
€180,000
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Квартира 1 спальня с бассейном
Salo, Италия
2
104 м²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
€380,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни с бассейном
Salo, Италия
3
108 м²
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
€410,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
113 м²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
€340,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4
160 м²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
€870,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
132 м²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
€450,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
180 м²
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
€1,04 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Villa di Salo, Италия
4
650 м²
VB-30007. Исторические апартаменты в СалоСтруктура представляет собой элегантную историческу…
€5,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2
47 м²
GH-LV03663. Милая квартирка с частным садомВ резиденции на несколько квартир, мы предлагаем …
€165,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2
47 м²
GH-LV03662. Двухкомнатная квартира с видом на озероСало. В резиденции на несколько квартир, …
€193,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
1
97 м²
В городке Роэ-Вольчиано, на изумрудных холмах, в нескольких минутах езды от озера и центра с…
€265,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с интернетом, с отоплением
Salo, Италия
2
70 м²
Новые апартаменты находятся на озере Гарда, в городе Монига-дель-Гарда, Ломбардия. В резиден…
€215,000
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