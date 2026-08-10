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Квартиры в Ломбардии, Италия

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374 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
GA-V001456. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенная в исто…
$281,328
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Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
GA-V001230. Квартира у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в ухоженном и тихом жилом …
$339,938
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
GH-V001920. Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро и частным бассейномОсобенно известный за …
$1,88 млн
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Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-PV006530. Большая квартира с бассейном и садом Сойано дель Аго, в эксклюзивной резиденции…
$527,490
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Квартира 6 комнат в Molina, Италия
Квартира 6 комнат
Molina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV5967. Трехкомнатная квартира в двух шагах от набережнойРасположенная в престижном месте…
$583,755
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Квартира 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$326,269
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Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
GH-LV06375. Просторная квартира в центре с видом на озеро.В центре городка Сало, где располо…
$562,656
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Квартира 4 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 4 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$457,158
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-DV00953. Великолепный пентхаус с фантастическим видом на озеро.Данный пентхаус с шикарным…
$1,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
$318,780
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Квартира 3 комнаты в San Felice del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
$703,320
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
ABI-1254А. Престижные апартаменты на озере ГардаВ престижной зоне туристического городка Дез…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
$405,581
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
GH-PV005968. Апартаменты с захватывающим видом на озероВ двух шагах от престижного порта Дуз…
$509,907
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GH-DV4320. Пентхаус в центре Дезенцано с видом на озероДезенцано дель Гарда, между центром и…
$509,907
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Квартира 3 комнаты в Gardone Riviera, Италия
Квартира 3 комнаты
Gardone Riviera, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
GH-LV03686. Уникальная квартира на озере ГардаЭта прекрасная квартира расположена на четвёрт…
$750,208
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Квартира в Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
Площадь 320 м²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
$3,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
$363,382
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Квартира 3 комнаты в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Polpenazze del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GH-DV6089. Недавно построенные апартаменты в 150 м от озера.В престижном месте, в 150 м от н…
$583,755
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Квартира в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира
Padenghe sul Garda, Италия
Площадь 85 м²
GH-PV000689. Элитная недвижимость на озере ГардаЭксклюзивная новостройка с видом на озеро Га…
$879,150
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$339,938
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V001330. Дуплекс на площади Гарибальди в Дезенцано-дель-ГардаВ нескольких шагах от площа…
$609,544
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Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
$1,02 млн
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Квартира 5 комнат в Милан, Италия
Квартира 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
$1,41 млн
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Квартира 5 комнат в Комо, Италия
Квартира 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 240 м²
ID - 10111. VB- Элитные апартаменты в центре города КомоЕдинственные в своем роде апартамент…
$2,70 млн
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
$430,783
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
GA-V000369. Превосходная квартира в эксклюзивном курорте в Паденге-суль-ГардаКонтекст абсо…
$1,02 млн
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