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Квартиры в Ломбардия, Италия

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529 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Манерба дель Гарда, в характерном местечке Борго ди Гардончино, мы предлагаем к продаже элег…
€245,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
In Manerba del Garda, a few steps from the lake and the Torchio harbour, in the context of r…
€285,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Moniga del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В Монига-дель-Гарда, в удобном месте, недалеко от центра, озера и всех служб, GardaHaus пред…
€389,000
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Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Милан, Италия
Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
€4,80 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Эта квартира в городке Дезенцано-дель-Гарда, расположенная рядом с пляжем и примыкающая к ч…
€695,000
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€2,20 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€1,90 млн
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Квартира 1 спальня с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
In Manerba del Garda, a few steps from the lake and the Torchio harbour, in a context of rec…
€259,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Moniga del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
€239,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
We are immediately greeted by a feeling of peace and tranquillity, as the residence is lucky…
€279,000
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Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
€248,000
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Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
€195,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
In the stunning setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from the Bog…
€260,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just a stone's throw away f…
€180,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
В окружении природы для любителей спокойствия, в нескольких минутах езды от озера и центра г…
€395,000
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€364,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€350,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Garda House предлагает прекрасную двухкомнатную квартиру с крытой парковкой всего в нескольк…
€179,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new ground floor apartme…
€447,793
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new ground floor apartme…
€862,233
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer four new three-bedroom apart…
€475,502
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Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new two-bedroom apartmen…
€336,162
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Immersed in the setting of Lake Garda, we propose for sale two splendid penthouses on the se…
€1,01 млн
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
€160,000
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina в Calcinato, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina
Calcinato, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
€243,000
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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