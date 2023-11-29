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Квартиры в Умбрия, Италия

двухкомнатные
5
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40 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
€60,000
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 130 м²
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
€120,000
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Недавно построенные квартиры класса А с фотоэлектрической системой. Настраиваемые поверхност…
Цена по запросу
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Чердак с качественной отделкой второй этаж с лифтом и наружной лестницей с отдельным входом.…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 65 м²
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Цена по запросу
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Квартира 60 комнат в Терни, Италия
Квартира 60 комнат
Терни, Италия
Комнаты 60
Площадь 2 500 м²
Отель 70's в ремонте на 5 уровнях плюс подвал и ресторан на чердаке на 200 мест. Парковка 20…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Терни, Италия
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
GA-V001411. Новые двухкомнатные апартаменты с террасой в Пескьера-дель-ГардаПредлагаем к п…
€275,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€107,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
GM-CPA-TR-MAYA. Трехкомнатная квартира в 100 метрах от моряТрехкомнатная квартира в 100 метр…
€370,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Терни, Италия
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
GM-CPA-L19ROSS. Изумительная двухкомнатная квартира с видом на море в Коста ПарадизоИзумител…
€280,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 43 м²
GM-CPA-B16TIOS. Трехкомнатная квартира в Коста ПарадизоТрехкомнатная квартира в Коста Паради…
€230,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
GM-CPA - B7PET. Двухкомнатная квартира расположена в нижней части Коста ПарадизоДвухкомнатна…
€200,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
GM-CAS-SD2. Квартира в историческом центре средневекового города КастельсардоТрехкомнатная к…
€80,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Терни, Италия
Квартира 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
ABI-1500I. Очаровательные апартаменты с видом на озеро МаджореОчаровательные апартаменты с в…
€1,50 млн
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
VB-090617. Шикарная резиденция в городе КомоРезиденция является реконструкцией виллы, к кото…
€450,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Терни, Италия
Квартира 3 спальни
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
AL-99. Апартаменты в Алассио с видом на мореАпартаменты находятся на первой линии холмов пре…
€1,80 млн
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Red Feniks
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 140 м²
First floor apartment in a condominium of only two apartments. Entrance, living room, kitche…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Терни, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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Квартира с Spalni в Терни, Италия
Квартира с Spalni
Терни, Италия
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат с Spalni в Терни, Италия
Квартира 6 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 125 м²
Квартира в кондоминиуме из восьми единиц. Первый этаж ниже улицы с тремя спальнями, ванной к…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с Spalni, с газовым отоплением в Терни, Италия
Квартира 3 комнаты с Spalni, с газовым отоплением
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Отремонтированная квартира на 4 этаже с лифтом гостиная с кухней ванная комната с двуспально…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Терни, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Квартира в полураздельном доме Первый этаж без лифта Кухня гостиная Две спальни Ванная комна…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Квартира на первом этаже с лифтом Гостиная с ванной комнатой с мини-кухней 20 кв.м. Меблиров…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Терни, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Первый этаж квартира (с возможностью самостоятельного входа) Две спальни гостиная столовая к…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с ванной в Терни, Италия
Квартира 5 комнат с ванной
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 90 м²
Квартира на втором этаже в двух шагах от центра Нет лифта Две комнаты ванная комната гостина…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат с ванной в Терни, Италия
Квартира 6 комнат с ванной
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 90 м²
Квартира 90 кв.м на четвертом этаже с лифтом Здание 1965 года Общее хорошее состояние Две бо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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