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Квартиры в Вентимилье, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 4 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
KK-VENT-001. Квартира на набережной в Вентимилье с видом на мореКвартира на набережной в Вен…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 спальни в Вентимилья, Италия
Квартира 3 спальни
Вентимилья, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 6
На первой береговой линии с видом на море расположен эксклюзивный пентхаус площадью около 21…
$1,94 млн
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Квартира 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
KK-IV771. Квартира в престижном жилом комплексеВ престижном жилом комплексе, расположенном н…
$761,930
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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