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Квартиры в Peschiera del Garda, Италия

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27 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$287,189
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00002_BdS5. Новая квартира с собственным садом.В недавно построенной резиденции, распол…
$527,490
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$281,328
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
$380,965
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
$322,355
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
$386,826
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В тихом жилом районе всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом ко…
$372,253
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Квартира 2 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
$317,510
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$908,735
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Квартира 6 комнат в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 6 комнат
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Всего в 2 минутах ходьбы от озера и центра городка Пескьера-дель-Гарда мы предлагаем к прода…
$817,861
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
$341,597
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Broglie, Италия
Квартира 3 комнаты
Broglie, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
In Peschiera del Garda, just a few minutes from the lake and the main services, we offer a n…
$304,371
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
$492,687
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$930,632
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$547,430
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Квартира 2 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Пескьера-дель-Гарда, в самом центре города, в резиденции с бассейном, мы предлагаем прекрасн…
$695,237
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
$481,739
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Квартира 3 комнаты в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
In the picturesque setting of Peschiera del Garda, a short distance from the heart of the ci…
$316,415
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Квартира 5 комнат в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 5 комнат
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
$536,482
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