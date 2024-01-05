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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
Квартиры
Квартиры в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
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Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€195,000
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Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
€260,000
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Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
3
82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€248,000
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Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
€180,000
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Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
4
2
126 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем две новые квартиры н…
€862,233
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Квартира 2 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
3
1
73 м²
Для тех, кто ищет элегантный и функциональный дом, мы предлагаем две новые квартиры на перво…
€447,793
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Квартира 1 спальня с верандой
Toscolano Maderno, Италия
2
1
51 м²
Для тех, кто ищет элегантное и функциональное жилье, мы предлагаем две новые двухкомнатные к…
€336,162
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Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
1
76 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем четыре новые трехком…
€475,502
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Пентхаус 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
5
2
114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
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Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
75 м²
Мы предлагаем на продажу просторную двухкомнатную квартиру с меблировкой, расположенную в пр…
€320,000
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Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
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Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
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Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
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Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
2
1
70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
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Квартира 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
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Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
2
105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
€350,000
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Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4
2
105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€420,000
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Квартира 2 спальни с оптоволокном
Toscolano Maderno, Италия
3
2
102 м²
Ривьера Гардоне, одна из жемчужин озера Гарда. Мы предлагаем к продаже трехкомнатную квартир…
€319,000
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Квартира 4 комнаты
Gargnano, Италия
4
2
120 м²
В самом сердце старинного центра городка Гарньяно,, мы предлагаем к продаже четырехкомнатную…
€430,000
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Квартира 3 спальни
Salo, Италия
6
3
180 м²
Этот чудесный двухуровневый пентхаус с видом на озеро расположен в самом сердце историческог…
€795,000
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Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
1
72 м²
В самом сердце исторического центра Мадерно, всего в нескольких шагах от площади Сан Марко, …
€295,000
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Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4
2
140 м²
В самом сердце исторического центра Мадерно, всего в нескольких метрах от площади Сан Марко,…
€550,000
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Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
1
70 м²
На берегу озера в Мадерно, в окружении прекрасного озера Гарда, расположилась очаровательная…
€281,190
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Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
73 м²
На берегу озера, в городке Тосколано-Мадерно, в окружении прекрасной природы озера Гарда, мы…
€195,700
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Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
1
84 м²
В великолепном окружении озера Гарда мы предлагаем на продажу элегантный, недавно полностью …
€340,000
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Квартира 6 комнат с дорогой
Toscolano Maderno, Италия
6
2
192 м²
В самом сердце исторического центра городка Больяко, прямо на берегу гавани, мы предлагаем к…
€435,000
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Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
73 м²
На берегу волшебного озера Гарда, в чудесном городке Мадерно, расположилась очаровательная р…
€195,700
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Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2
1
70 м²
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
€180,000
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Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
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