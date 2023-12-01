Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Gravedona ed Uniti
  5. Квартиры

Квартиры в Gravedona ed Uniti, Италия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Gravedona ed Uniti, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
€300,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gravedona ed Uniti, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
€300,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gravedona ed Uniti, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
€270,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gravedona ed Uniti, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
€350,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gravedona ed Uniti, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти