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Квартиры в Варацце, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 4 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
$1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
$890,872
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
$820,540
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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