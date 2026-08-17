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Квартиры в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 3 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-LV05281. Квартира с видом на озеро в монастыре XVII века.В местечке Перакке, горной дерев…
$427,853
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Квартира 3 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 3 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
$399,624
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Квартира 2 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 2 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В районе Каннето находится замечательная холмистая деревушка Вильянуова-суль-Клизи, всего в …
$175,178
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Квартира 3 комнаты в Roe Volciano, Италия
Квартира 3 комнаты
Roe Volciano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
В городке Роэ-Вольчиано, на изумрудных холмах, в нескольких минутах езды от озера и центра с…
$290,138
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Параметры недвижимости в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

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