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Квартиры в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
€160,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
€365,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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