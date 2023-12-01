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Квартиры в Omegna, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Omegna, Италия
Квартира 4 спальни
Omegna, Италия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
€250,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни в Omegna, Италия
Квартира 4 спальни
Omegna, Италия
Комнаты 5
Площадь 160 м²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
€280,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Omegna, Италия
Квартира 3 спальни
Omegna, Италия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
ISM-060417-19. Квартира с видом на озеро в городе ОменьяВ жилом районе над озером Орта в го…
€235,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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