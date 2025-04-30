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Квартиры с террасой в Италии

Тоскана
6
Венеция
6
Милан
28
Сардиния
12
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Pizzo, Италия
Квартира 1 спальня
Pizzo, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
La Terrazza di Pizzo - впечатляющий, ультрасовременный жилой комплекс с 1- или 2-спальными а…
$52,397
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Квартира 2 спальни в Parghelia, Италия
Квартира 2 спальни
Parghelia, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция Ocean Blue  - в нескольких шагах от белопесчаных пляжей!  Ocean Blue Reside…
$155,007
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Квартира 2 спальни в Parghelia, Италия
Квартира 2 спальни
Parghelia, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен пентхаус в 100м от пляжа с большой террасой с видом на море. Пентхаус р…
$256,525
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Квартира 2 спальни в Briatico, Италия
Квартира 2 спальни
Briatico, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Вторичные апартаменты в очень приятном городке Бриатико, рядом вся инфраструктура (кафе, рес…
$70,954
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