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Квартиры с гаражом в Италии

Тоскана
6
Венеция
6
Милан
28
Сардиния
12
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6 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Турин, Италия
Квартира 5 комнат
Турин, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7
Предлагаем на эксклюзивную продажу на СЕДЬМОМ этаже с лифтом, большую квартиру площадью 125 …
$96,524
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 120 м²
Квартира расположена в элитном жилом комплексе, всего в нескольких минутах пешком от центра …
$929,835
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Pasturo, Италия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Pasturo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается трехкомнатная квартира ДУПЛЕКС с ТЕРРАСОЙ на улице Привата в Пастуро горы Лекко…
$119,272
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 70 м²
Уютная квартира с видом на озеро Лугано в живописном итальянском анклаве Кампионе-д’Италия. …
$340,939
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Квартира 4 комнаты в Генуя, Италия
Квартира 4 комнаты
Генуя, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 11
Внутри современного жилого комплекса «Торри Фаро», характеризующегося высокими стандартами к…
$402,177
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 100 м²
Современная четырехкомнатная квартира, расположенная на юго-западе Рима, в спокойном и благо…
$495,912
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