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Квартиры в Desenzano del Garda, Италия

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108 объектов найдено
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Эта квартира в городке Дезенцано-дель-Гарда, расположенная рядом с пляжем и примыкающая к ч…
€695,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€364,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€350,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Четырехкомнатная квартира на втором этаже, просторная и светлая, с изысканным дизайном и пре…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 5 комнат с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso, с Ascensore в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 5 комнат с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso, с Ascensore
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Универсальное пространство в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда. Идеально подходит д…
€369,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 282 м²
В атмосфере прошлых лет, в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на знаме…
€2,80 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Великолепная и роскошная двухкомнатная квартира расположена на верхнем этаже в современном з…
€550,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 363 м²
В атмосфере старины, в самом сердце ujhjlrf Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на Порто Vec…
€3,30 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
КМы предлагаем к продаже красивый пентхаус в современном стиле, расположенный на последнем э…
€915,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Эти прекрасные апартаменты площадью более 200 кв.м. расположены в самом центре городка Дезен…
€1,70 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
В самом центре городка Дезенцано-дель-Гарда, с видом на площадь Каппеллетти и озеро, Агентст…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€530,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€515,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€785,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 348 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€750,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
€499,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
€794,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
€643,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Совершенно новое строительство на стадии завершения в центре городка Дезенцано-дель-Гарда. М…
€631,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€498,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€565,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€1,74 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
€1,36 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
€1,25 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€1,87 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€595,000
в месяц
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