Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Desenzano del Garda
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Desenzano del Garda, Италия

;
пентхаусы
18
однокомнатные
6
двухкомнатные
50
трехкомнатные
47
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
110 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 176 м²
GA-V001243. ЭЛЕГАНТНАЯ КВАРТИРА В НОВОМ ЗДАНИИ В ЦЕНТРЕ. В DESENZANO DEL GARDAПрямо в центре…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
GA-V001543. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в элега…
$706 947
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
GA-V001456. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенная в исто…
$280 442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
$303 812
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GA-V001116. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaСледующая реализация Pa…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
GH-DV3558. Новый пентхаус с 4 спальными и с видом на озероВ нескольких минутах ходьбы от Зол…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V000940. Светлый двухэтажный пентхаус в отличном месте в Дезенцано-дель-ГардаРасположенна…
$701 105
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированны…
$2,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$338 867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001114. Квартира с садом в эксклюзивном здании в Desenzano del GardaСледующая реализаци…
$765 373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
GA-V001253. БОЛЬШАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAВ несколь…
$257 072
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
GA-V001356. Великолепный пентхаус с видом на озероРасположенный в элегантном контексте и при…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
PO-101121W. Прекрасный трехкомнатный просторный пентхаус с видом на озеро ГардаПрекрасный тр…
$315 497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
ABI-1254А. Престижные апартаменты на озере ГардаВ престижной зоне туристического городка Дез…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
GA-V001233. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaРасположенный в очень т…
$508 301
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
GA-V001439. Двухкомнатная квартира в резиденции у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный …
$245 387
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4633. Новые трёхкомнатные апартаменты с частным садомВ центре Дезенцано дель Гарда мы п…
$455 718
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
GA-V001249. ПЕНТХАУС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРоскошная квартира расположена в в…
$794 586
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 350 м²
GH-V001904. Исключительный пентхаус с видом на озероДезенцано дель Гарда, в элитном районе н…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V001330. Дуплекс на площади Гарибальди в Дезенцано-дель-ГардаВ нескольких шагах от площа…
$607 624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$695 262
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
$490 773
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
ABI-1155A. Престижные апартаменты с видом на озеро Гарда – Дезенцано дель ГардаВ центральной…
$1,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GH-DV3305. Пентхаус на берегу озераДезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце стар…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
GA-V001230. Квартира у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в ухоженном и тихом жилом …
$338 867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
ABI-1171А. Апартаменты на озере ГардаРядом с центром туристического городка Дезенцано дель Г…
$1,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
GA-V001433. Новый пентхаус с прекрасным видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
$441 696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
GA-V001284. БОЛЬШАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в тихом ж…
$239 544
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти