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Квартиры в Венето, Италия

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72 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,40 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
€560,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
In the heart of Lazise, a charming village on the shores of Lake Garda, stands the renowned …
€980,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€975,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€850,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€985,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€856,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€1,41 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€731,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
This upcoming apartment in Bardolino offers a breathtaking lake view and high-class comfort.…
€1,65 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 3 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
This upcoming 103 sqm ground floor apartment in Bardolino with lake view is an oasis of luxu…
€1,80 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Bardolino, Италия
Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
€2,30 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Malcesine, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Malcesine, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать посетить Villa Campagnola в городке Мальчезине - очаровательный таунхаус, в…
€950,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€500,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€850,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€830,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€440,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€490,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
€450,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
€312,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В тихом жилом районе всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом ко…
€340,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Bardolino, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Мы предлагаем в продажу эту квартиру в уникальном положении, расположенную в комплексе всего…
€490,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Ascensore в Caprino Veronese, Италия
Квартира 2 спальни с Ascensore
Caprino Veronese, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
€295,000
в месяц
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Квартира 5 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Верона, Италия
Квартира 5 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Верона, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
€4,50 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Ripostiglio в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 спальни с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта недвижимость расположена в небольшой резиденции (7 квартир) в престижном месте, примерно…
€338,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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