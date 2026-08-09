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Квартиры в Венето, Италия

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68 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эл…
$703,320
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$287,189
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-SV00002_BdS5. Новая квартира с собственным садом.В недавно построенной резиденции, распол…
$527,490
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
$281,328
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
$380,965
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Квартира 3 комнаты в Magugnano, Италия
Квартира 3 комнаты
Magugnano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
$468,880
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Квартира 3 комнаты в Bardolino, Италия
Квартира 3 комнаты
Bardolino, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
GH-ZV00024. Трехкомнатная квартира в двух шагах от озера.В отреставрированном старинном двор…
$445,436
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Квартира 4 комнаты в Vittorio Veneto, Италия
Квартира 4 комнаты
Vittorio Veneto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Италия недорого! 4-к.кв. у Венеции (Витторио Венето) – 86 000€. Инвестиция + Отдых!   …
$100,201
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Квартира 3 комнаты в Castelnuovo del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Castelnuovo del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH-SV00099. Трехкомнатная квартира в Peschiera del Gardaлифт, электрические ворота, двойное …
$574,378
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Квартира 3 комнаты в Езоло, Италия
Квартира 3 комнаты
Езоло, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
$322,355
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
$386,826
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Квартира в Asolo, Италия
Квартира
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
БОРГО САНТА КАТЕРИНА – ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В АСОЛО (Тревизо, Венето) Жилье в одной из са…
$210,810
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Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
$492,687
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Квартира 3 комнаты в Pellestrina, Италия
Квартира 3 комнаты
Pellestrina, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
$262,767
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Квартира 3 комнаты в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
In the picturesque setting of Peschiera del Garda, a short distance from the heart of the ci…
$316,415
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Квартира 3 комнаты в Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В окружении парка площадью 10.000 кв.м. мы предлагаем к продаже просторные и светлые трехком…
$328,458
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Квартира 4 комнаты в Torri del Benaco, Италия
Квартира 4 комнаты
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
На склоне холма над красивой деревней Торри-дель-Бенако, всего в 5 минутах ходьбы от берега …
$613,122
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Квартира 3 комнаты в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
$937,201
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Квартира 2 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Пескьера-дель-Гарда, в самом центре города, в резиденции с бассейном, мы предлагаем прекрасн…
$695,237
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Квартира 3 комнаты в Lazise, Италия
Квартира 3 комнаты
Lazise, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Lazise, Италия
Квартира 3 комнаты
Lazise, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
$341,597
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Квартира 4 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в San Benedetto di Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
San Benedetto di Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
$908,735
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