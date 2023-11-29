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Квартиры в Сицилия, Италия
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36 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
3
2
124 м²
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini & ndash; Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + в…
€69,000
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Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
149 м²
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
€150,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
90 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€99,000
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Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
2
1
75 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€74,000
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Квартира 2 спальни
Агридженто, Италия
2
2
159 м²
Квартира и гараж с таверной расположены в деревне Санта-Элизабетта . Гараж и таверна на …
€165,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
70 м²
&NBSP; Квартира на & NBSP; второй этаж, внутри он состоит из гостиной, кухни, двух спален и …
€19,500
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Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
100 м²
Панорамная квартира расположена на втором этаже на Виа Салита Санто Ла Корте. Состоит из чет…
€25,000
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Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
140 м²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
€89,000
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Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
150 м²
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
€89,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
135 м²
Панорамная квартира на первом этаже на главной площади города - Корсо Витторио Эмануэле. Ква…
€80,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
128 м²
Панорамная квартира расположена на Виа Верга на втором этаже, все хорошо закончено. Состоит …
€110,000
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Квартира 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
4
2
220 м²
Квартира на главной площади Алессандрии, Виа Рома, расположена на втором этаже и занимает пл…
€190,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
100 м²
Ground floor composed of two bedrooms , one bathroom ,a large utility room, a living room, a…
€100,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
120 м²
Второй этаж состоит из двух спален, ванной комнаты, кухни, прихожей, гостиной. На третьем эт…
€70,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
139 м²
Нижний цокольный этаж состоит из склада около 69 кв.м. На первом этаже находится квартира, к…
€59,000
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Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
Квартира на втором этаже расположена в Corso Vittorio Emanuele, площадью около 110 кв . Сост…
€80,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
110 м²
Квартира расположена на втором этаже на углу улиц Виа Рома и Салита Конвенто, площадь которы…
€25,000
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Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
1
70 м²
Квартира на втором этаже на главной улице Санто Стефано Кискина, которая занимает площадь ок…
€44,000
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Квартира 1 спальня
Bivona, Италия
1
2
52 м²
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
€30,000
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Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
140 м²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
€89,000
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Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
150 м²
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
€89,000
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Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
140 м²
Панорамная квартира расположена на Виа Порта Палермо ( Бивона ) на пятом этаже и обслуживает…
€69,000
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Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
1
2
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
€30,000
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Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
40 м²
Квартира в хорошем состоянии в самом сердце исторического города Агридженто на Виа Эссенето,…
€15,000
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Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
1
110 м²
Квартира расположена на втором этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Espansione г…
€69,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
90 м²
Панорамный чердак расположен на третьем этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Esp…
€54,000
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Квартира 2 спальни
Агридженто, Италия
2
2
240 м²
Панорамная квартира с видом на море в историческом центре города Агридженто, расположенном н…
€99,000
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Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
Панорамная квартира полностью отделана и меблирована, расположена на втором этаже в зоне рас…
€79,000
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Квартира 3 спальни
Агридженто, Италия
3
2
Отремонтированная и сразу же пригодная для жилья квартира, энергетический класс A, очень све…
€149,000
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Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…
€80,000
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