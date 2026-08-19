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Квартиры в Lonato del Garda, Италия

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV5967. Трехкомнатная квартира в двух шагах от набережнойРасположенная в престижном месте…
$583,755
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Лонато-дель-Гарда, в тихой районе на окраине городка, мы предлагаем к продаже новые апартаме…
$306,561
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Квартира 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Лонато-дель-Гарда, недалеко от центра городка, мы предлагаем к продаже квартиры с отдельны…
$383,201
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$303,276
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$278,095
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
В окружении зелени с открытым видом, в красивой сельской местности , на небольшом расстоянии…
$315,320
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$185,032
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Квартира 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$326,269
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Квартира 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
$371,158
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