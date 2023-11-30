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Квартиры в Lonato del Garda, Италия

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18 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€2,20 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€1,90 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Мы предлагаем к продаже замечательную трехкомнатную квартиру в престижной резиденции с бассе…
€599,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Lonato del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€169,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€277,000
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Квартира 2 спальни в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€254,000
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Квартира 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€298,000
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Квартира 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€339,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
В окружении зелени с открытым видом, в красивой сельской местности , на небольшом расстоянии…
€288,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€950,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€890,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В холмистой местности, у ворот Дезенцано-дель-Гарда, рядом с хорошей транспортной развязкой,…
€370,000
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Квартира 2 спальни в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 320 м²
GH-V00143. Великолепный пентхаус в Паденге-суль-ГардаВ Паденге-суль-Гарда продаётся великоле…
€1,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€435,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Лонато-дель-Гарда, в тихой районе на окраине городка, мы предлагаем к продаже новые апартаме…
€280,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Лонато-дель-Гарда, недалеко от центра городка, мы предлагаем к продаже квартиры с отдельны…
€350,000
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