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Квартиры в Rovereto, Италия

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€285,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€385,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
€275,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
€405,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€375,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
€375,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€285,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
€675,000
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