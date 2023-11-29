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Квартиры в Тоскана, Италия

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30 объектов найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Murlo, Италия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Murlo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
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€589,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Гроссето, Италия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Гроссето, Италия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
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€147,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
€600,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
€200,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
€2,00 млн
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
€240,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Pienza, Италия
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…
€200,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Пьетрасанта, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Пьетрасанта, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
€1,50 млн
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Квартира 3 комнаты с двором в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Квартира 3 комнаты с двором
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты с отдельным входом  и садиком в нескольких ме…
€250,000
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Квартира 3 комнаты в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Квартира 3 комнаты
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты в новом комплексе  всего в 500 м от моря! Тих…
€235,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Тоскана, Италия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Тоскана, Италия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1
Италия Кастильончелло Апартаменты в новом современном комплексе С…
€320,000
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Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 220 м²
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
€2,50 млн
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Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Прекрасная  квартира располагается на втором этаже старинного здания в самомо центре Флоренц…
€265,000
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Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Флоренция, апартамент в спокойном районе. Площадь квартиры составляет 70 кв. м, располагаетс…
€180,000
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Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом в Пиза, Италия
Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
Площадь 2 м²
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
€135,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
€250,000
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Квартира 11 спален с гаражом, с садом, с сигнализацией в Гроссето, Италия
Квартира 11 спален с гаражом, с садом, с сигнализацией
Гроссето, Италия
Количество спален 11
Площадь 2 500 м²
Прекрасный комплекс расположен в Гроccето, Лацио. Дом состоит из 9 прекрасных апартаментов …
€15,00 млн
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Квартира 5 спален с кондиционером, в центре города, с садом в Флоренция, Италия
Квартира 5 спален с кондиционером, в центре города, с садом
Флоренция, Италия
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Роскошный апартамент расположен в самом центре Флоренции, Тоскана. Площадь лофта составляет…
€3,60 млн
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Квартира 3 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Сиена, Италия
Квартира 3 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Красивые апартаменты расположены на первом этаже старинной виллы в Монтепулчиано, Тоскана. В…
€1,000,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Флоренция, потрясающий двухэтажный апартамент. В квартире есть 2 террасы, одна из который 10…
€550,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Флоренция, апартамент в зеленом и тихом районе. Площадь квартиры составляет 130 кв. м, она о…
€390,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Флоренция, апартамент полностью отремонтированный. В прекрасном районе города, в пешей досту…
€355,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …
€350,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с садом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с садом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Флоренция, апартамент в уникальном историческом здании. В здании будет отреставрированы неск…
€300,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Флоренция, апартамент в хорошем состоянии и по выгодной цене. Площадь квартиры составляет 11…
€285,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Красивый апартамент располагается в престижном районе Флоренции, Тоскана. Квартира оборудова…
€275,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Флоренция, апартамент в отличном состоянии по выгодной цене. Квартира располагается на второ…
€275,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Флоренция, апартамент с отличным ремонтом. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, включено м…
€255,000
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Квартира 2 спальни с интернетом, с отоплением, с инфраструктурой в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с интернетом, с отоплением, с инфраструктурой
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Флоренция, апартамент в последнем этапе строительства. Квартира оснащена независимым отоплен…
€215,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Флоренция, прекрасный апартамент с отличным ремонтом. Квартира располагается в хорошем район…
€150,000
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Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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