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Квартиры в Тоскане, Италия

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Лукка
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Гроссето, Италия
Квартира 4 комнаты
Гроссето, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
$280 442
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Виареджо, Италия
Квартира 4 комнаты
Виареджо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$701 105
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира в Ливорно, Италия
Квартира
Ливорно, Италия
Площадь 110 м²
Требуется реконструкция! Здание состоит из 12 апартаментов. Вилла окружена фруктовым садом,…
$58 096
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Квартира 5 комнат в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 5 комнат
Marina di Pietrasanta, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64 млн
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Квартира 2 спальни в Тоскана, Италия
Квартира 2 спальни
Тоскана, Италия
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Италия, Тоскана! Красивая, новая квартира в 7 км от моря и парка с великолепными пинами. Дом…
$156 858
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Квартира 3 спальни в Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
$1,68 млн
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Квартира 1 спальня в Лукка, Италия
Квартира 1 спальня
Лукка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 125 КВ М // 1 СПАЛЬНЯ // 1 ВАННАЯ КОМНАТА // КЛАДОВАЯ // САД // 2 ПАРКОВО…
$1,02 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,57 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Апартаменты расположены на первом этаже виллы. Имеют отдельным вход. Дизайн интерьера характ…
$790 100
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 152 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,39 млн
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