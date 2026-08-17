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Квартиры в Лукке, Италия

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Виареджо, Италия
Квартира 4 комнаты
Виареджо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$703,320
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Квартира 3 спальни в Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
$1,68 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 152 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,39 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 5 комнат в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 5 комнат
Marina di Pietrasanta, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,57 млн
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Квартира 1 спальня в Лукка, Италия
Квартира 1 спальня
Лукка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 125 КВ М // 1 СПАЛЬНЯ // 1 ВАННАЯ КОМНАТА // КЛАДОВАЯ // САД // 2 ПАРКОВО…
$1,02 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Апартаменты расположены на первом этаже виллы. Имеют отдельным вход. Дизайн интерьера характ…
$790,100
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Параметры недвижимости в Лукке, Италия

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