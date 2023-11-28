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Квартиры в Лукка, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
€600,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Пьетрасанта, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Пьетрасанта, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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