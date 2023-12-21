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Квартиры в Сардиния, Италия

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16 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Многоуровневые квартиры 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Альгеро, Италия
Многоуровневые квартиры 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Альгеро, Италия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Этаж 5/6
6 квартир в блоке: 3 на 5 этаже и 3 на 6 этаже с полным панорамным видом на весь пляж города…
€2,00 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
С видом на гавань Порто Серво, яркая трехкомнатная квартира на первом этаже с прекрасным вид…
€650,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем к продаже прекрасную квартиру, состоящую из 2 спален и великолепной террасы с …
€950,000
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Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в жилом контексте, недалеко от двух пляжей Кала-дель-Фару и в нескольких минут…
€320,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На роскошной и характерной площади Пьяцца дель Принсипи мы предлагаем великолепную квартиру,…
€690,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Cugnana Verde, Италия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Cugnana Verde, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
На пляже Маринелла белый шелковистый гранитный песок и скалы необычной формы. Всего 20 мин о…
€620,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
€890,000
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Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
€2,50 млн
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Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
€210,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Poltu Quatu, Италия
Квартира 2 спальни
Poltu Quatu, Италия
Число комнат 3
Площадь 111 м²
OC-130319. Квартира в Порто-Черво. СардинияПредлагается изумительная трехкомнатная квартира,…
€650,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
€1,40 млн
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Квартира с видом на море в Сардиния, Италия
Квартира с видом на море
Сардиния, Италия
Площадь 76 м²
Этаж 1
Италия остров Сардиния   Апартаменты на первой линии   Прес…
€259,000
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Квартира с гаражом в Сардиния, Италия
Квартира с гаражом
Сардиния, Италия
Площадь 75 м²
Италия остров Сардиния   Апартаменты с ВНЖ   Апартаменты в с…
€89,000
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
€102,000
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Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…
€71,600
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Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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