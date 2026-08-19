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Квартиры в Сардинии, Италия

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Альгеро
3
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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 3 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская с видом на море, спальня с …
$330,806
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Квартира 3 комнаты в Porto Cervo, Италия
Квартира 3 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
OC-130319. Квартира в Порто-Черво. СардинияПредлагается изумительная трехкомнатная квартира,…
$761,930
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
$246,162
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Сардиния, Италия
Квартира 2 спальни
Сардиния, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту великолепную квартиру, расположенную в одном из самых популярных район…
$336,954
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Пентхаус 4 комнаты в Porto Cervo, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Porto Cervo, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На роскошной и характерной площади Пьяцца дель Принсипи мы предлагаем великолепную квартиру,…
$755,454
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продаются квартиры с просторными панорамными террасами от застройщика. Кроме того на первых…
$290,478
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Квартира 2 спальни в Сардиния, Италия
Квартира 2 спальни
Сардиния, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1
Эксклюзивная квартира в продаже, в двух шагах от моря! Откройте для себя комфорт и красоту …
$639,051
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Квартира 6 комнат в Сассари, Италия
Квартира 6 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Квартира 5 комнат в Porto Cervo, Италия
Квартира 5 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
С видом на гавань Порто Серво, яркая трехкомнатная квартира на первом этаже с прекрасным вид…
$711,660
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Квартира 2 спальни в Сардиния, Италия
Квартира 2 спальни
Сардиния, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 3
Просторные апартаменты площадью 155 м² на продажу, с двумя большими окнами, выходящими на па…
$1,51 млн
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Квартира 11 комнат в Сассари, Италия
Квартира 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74 млн
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Квартира 3 спальни в Сардиния, Италия
Квартира 3 спальни
Сардиния, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4
Представьте себе: вы просыпаетесь под шум волн, а из окон вашей просторной гостиной открывае…
$1,51 млн
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Квартира 2 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 2 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – к…
$160,158
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Квартира 4 комнаты в Porto Cervo, Италия
Квартира 4 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем к продаже прекрасную квартиру, состоящую из 2 спален и великолепной террасы с …
$1,04 млн
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Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту очаровательную студию, расположенную в самом центре исторического райо…
$156,858
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Пентхаус в Альгеро, Италия
Пентхаус
Альгеро, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот эксклюзивный пентхаус представляет собой уникальную возможность для тех, кто ищет элега…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Сардиния, Италия
Квартира 2 спальни
Сардиния, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Квартира в Альгеро, Сардиния. Недавно отремонтированная — Уникальное предложение! Откройте …
$261,430
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Квартира 2 комнаты в Сассари, Италия
Квартира 2 комнаты
Сассари, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в жилом контексте, недалеко от двух пляжей Кала-дель-Фару и в нескольких минут…
$350,356
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Типы недвижимости в Сардинии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сардинии, Италия

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