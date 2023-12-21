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Квартиры в Трентино - Альто-Адидже, Италия

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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Territorio Val d Adige, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Territorio Val d Adige, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Если вы ищете квартиру в тихом районе с хорошим транспортным сообщением, это может быть ваш …
€548,830
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€275,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€385,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€285,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новая возможность во вновь построенном здании, состоящем из 12 эксклюзивных квартир. Больша…
€405,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€391,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€296,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€376,600
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагаем на продажу несколько жилищных решений в новой резиденции "AI GIARDINI", которая п…
€601,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€386,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€306,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€376,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€401,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€396,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€871,600
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€375,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего исключительно из 12 кв…
€375,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€285,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
€675,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€309,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Мори строится новая четырехкомнатная квартира Квартира предназначена для обеспечения макс…
€289,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Mori, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€389,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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