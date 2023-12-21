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Трентино - Альто-Адидже
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Квартиры в Трентино - Альто-Адидже, Италия
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Territorio Val d Adige, Италия
3
2
102 м²
Если вы ищете квартиру в тихом районе с хорошим транспортным сообщением, это может быть ваш …
€548,830
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
4
3
197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
77 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€275,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
137 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€385,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
90 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€285,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
149 м²
Новая возможность во вновь построенном здании, состоящем из 12 эксклюзивных квартир. Больша…
€405,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€391,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
2
1
74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€296,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
95 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€376,600
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
4
2
156 м²
Предлагаем на продажу несколько жилищных решений в новой резиденции "AI GIARDINI", которая п…
€601,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€386,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
2
1
74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€306,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
93 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€376,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€401,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
3
1
88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€396,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
4
2
148 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
4
2
161 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€871,600
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
117 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
€375,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
116 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
121 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
121 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего исключительно из 12 кв…
€375,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
77 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
€285,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
€675,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
3
1
67 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
3
1
72 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
3
1
76 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
3
1
80 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€234,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
4
2
129 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€309,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
4
2
107 м²
В Мори строится новая четырехкомнатная квартира Квартира предназначена для обеспечения макс…
€289,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Mori, Италия
3
1
162 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
€389,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия
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