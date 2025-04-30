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Таунхаусы с видом на море в Италии

Сардиния
4
Сицилия
40
Умбрия
48
Терни
48
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1 объект найдено
Таунхаус в Pellestrina, Италия
Таунхаус
Pellestrina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Венецианское Лидо расположено всего в нескольких минутах от Венеции, одного из самых удивите…
$1,68 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Италии

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