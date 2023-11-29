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Квартиры в Бордигера, Италия

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35 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 92 м²
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
€350,000
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
€195,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
€250,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
LH-3B11. Квартира в продаже в БордигереИнвестиции в недвижимость, Италия, Лигурия, Бордигера…
€120,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 115 м²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
€550,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
€600,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 141 м²
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
€650,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
€580,000
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
LH-3B09. Квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераКупить недорогую недвижимость - квартир…
€125,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 225 м²
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
€1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
LH-3T34. Квартира с новом ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центре уютного курор…
€450,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
€530,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 138 м²
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
€530,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
LH-3T55. Апартаменты у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ центральном, одном из наиболее экс…
€650,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
€450,000
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Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
€310,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
LH-3T25. Продажа апаратментов с видом на море. Лигурия, Боордигера, ИталияНа одной из наибол…
€430,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
€950,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
KK-IV789. Современная квартира с потрясающим видом на мореВ недавно построенном жилом компле…
€690,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 225 м²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала ХХ векаВ историческом здании начала ХХ…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
KK-Bessonе. Апартаменты 130 кв м класса Люкс-Престиж в БордигереАпартаменты 130 кв м класса …
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
LH-3T13. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортн…
€270,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
LH-3T43. Квартира с новым ремонтом в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом центре очаровательног…
€290,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
LH-3T32. Трехкомнатная квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом сердце небольшого…
€350,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
KK-3Q35. Четырехкомнатная квартира с видом на море в БордигереПрямо на берегу моря, в эксклю…
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
KK-IV872. Апартаменты в резиденциальной престижной зоне БордигерыВ резиденциальной престижно…
€1,000,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
LH-3Q23. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа панорамной возвышенности не…
€400,000
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Квартира 4 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 4 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
LH-3Q22. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа первой возвышенности уютног…
€550,000
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Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
LH-3Q25. Престижная недвижимость - апартаменты у моря в Италии, БордигераВ самом престижном …
€630,000
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Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
LH-3T86. Квартира с садом в Лигурии - Трехкомнатная квартира в вилле в БордигереВ престижном…
€410,000
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