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Квартиры в Бордигере, Италия

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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
LH-3T25. Продажа апаратментов с видом на море. Лигурия, Боордигера, ИталияНа одной из наибол…
$504,046
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
$644,710
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 128 м²
LH-3T30. Апартаменты с террасой у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортного…
$697,459
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3T86. Квартира с садом в Лигурии - Трехкомнатная квартира в вилле в БордигереВ престижном…
$480,602
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 225 м²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала ХХ векаВ историческом здании начала ХХ…
$2,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
$679,876
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
KK-Bessonе. Апартаменты 130 кв м класса Люкс-Престиж в БордигереАпартаменты 130 кв м класса …
$1,52 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
LH-3Q23. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа панорамной возвышенности не…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-3T36. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ одном из самых тихих…
$463,019
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
$703,320
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-3T32. Трехкомнатная квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом сердце небольшого…
$410,270
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
LH-3Q16. Квартира с ремонтом и видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ тихом и спокойном…
$527,490
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Квартира 2 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 2 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
$363,382
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
KK-. Квартира в новом комплексе в БордигереНовая резиденция "Мирамарэ" Новая квартира  в 120…
$761,930
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
KK-IV872. Апартаменты в резиденциальной престижной зоне БордигерыВ резиденциальной престижно…
$1,17 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 141 м²
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
$761,930
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
LH-3Q25. Престижная недвижимость - апартаменты у моря в Италии, БордигераВ самом престижном …
$738,486
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
KK-3Q35. Четырехкомнатная квартира с видом на море в БордигереПрямо на берегу моря, в эксклю…
$1,29 млн
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
$527,490
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
KK-IV789. Современная квартира с потрясающим видом на мореВ недавно построенном жилом компле…
$808,818
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
$410,270
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
LH-3T13. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортн…
$316,494
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 138 м²
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
$621,266
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
LH-3T43. Квартира с новым ремонтом в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом центре очаровательног…
$339,938
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Квартира 5 комнат в Бордигера, Италия
Квартира 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 270 м²
LH-3Q22. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа первой возвышенности уютног…
$644,710
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 225 м²
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
$1,76 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
$621,266
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
LH-3T34. Квартира с новом ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центре уютного курор…
$527,490
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
LH-3T55. Апартаменты у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ центральном, одном из наиболее экс…
$761,930
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