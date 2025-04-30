Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Италии

Тоскана
6
Венеция
6
Милан
28
Сардиния
12
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 550 м²
Великолепная вилла, расположенная в престижном жилом районе Акса, Рим. Вилла находится всего…
$1,95 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Италии

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Италии

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти