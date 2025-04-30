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Квартиры с видом на горы в Италии

Тоскана
6
Венеция
6
Милан
28
Сардиния
12
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4 объекта найдено
Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 120 м²
Квартира расположена в элитном жилом комплексе, всего в нескольких минутах пешком от центра …
$929,835
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Pasturo, Италия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Pasturo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается трехкомнатная квартира ДУПЛЕКС с ТЕРРАСОЙ на улице Привата в Пастуро горы Лекко…
$119,272
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Квартира 6 комнат в Лигурия, Италия
Квартира 6 комнат
Лигурия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Дом на первой линии моря в Санто Стефано аль Маре. Обшая площадь 260 кв.м. Состоит из двух к…
$1,59 млн
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Площадь 125 м²
Эксклюзивные квартиры в Альпах — это уникальное предложение для тех, кто ценит горнолыжный о…
$1,85 млн
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