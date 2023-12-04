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Квартиры в Марке, Италия

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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Асколи-Пичено, Италия
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
€390,000
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
€98,000
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Квартира 7 комнат с Spalni в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат с Spalni
Мачерата, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат с Spalni в Morichella, Италия
Квартира 6 комнат с Spalni
Morichella, Италия
Комнаты 6
Площадь 105 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в создании только трех квартир с ча…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni в Campofilone, Италия
Квартира 5 комнат с Spalni
Campofilone, Италия
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
€160,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…
€120,000
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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