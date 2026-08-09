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Квартиры в Марке, Италия

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SantElpidio a Mare
3
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18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Montemonaco, Италия
Квартира 4 комнаты
Montemonaco, Италия
Число комнат 4
Площадь 45 м²
Квартира на первом этаже в здании только две квартиры гостиная спальня и ванная балкон Черда…
$58,131
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Квартира 6 комнат в Montappone, Италия
Квартира 6 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Квартира на первом этаже в кондоминиуме всего из двух единиц. Независимый вход с частным дво…
$116,262
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Квартира 9 комнат в Grottammare, Италия
Квартира 9 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 9
Площадь 214 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Monte Vidon Corrado, Италия
Квартира 5 комнат
Monte Vidon Corrado, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже площадью около 70 квадратных метров с внешним асфальтированным внут…
$69,757
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Число комнат 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 9
Площадь 160 м²
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
$127,889
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира на окраине популярного кондоминиума. Первый этаж без лифта, площадь 90 м2 с двумя с…
$69,757
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Квартира 70 кв.м. на первом этаже с лифтом Жилая зона с мини-кухней спальня спальня ванная к…
$143,965
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Квартира 7 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
$156,954
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Квартира первого этажа с независимым входом с гостиной, кухонькой, ванной комнатой, спальней…
$93,010
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Квартира 4 комнаты в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Недавно построен чердак на втором этаже. Панорамное море. Две спальни, ванная, гостиная с ку…
$168,580
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Квартира 8 комнат в Montappone, Италия
Квартира 8 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 8
Площадь 120 м²
Квартира площадью 120 кв.м. на первом этаже с независимым входом в небольшой кондоминиум. Ча…
$127,889
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Квартира 9 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 9 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 9
Площадь 150 м²
Двухуровневая квартира (на двух уровнях): первый этаж с кухонной ванной прачечной на первом …
$328,240
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Квартира 7 комнат в Montappone, Италия
Квартира 7 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 7
Площадь 120 м²
Квартира первого этажа в кондоминиуме всего в двух единицах. Строительство с 80-х годов отре…
$139,515
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Квартира 8 комнат в Асколи-Пичено, Италия
Квартира 8 комнат
Асколи-Пичено, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
$426,996
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

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