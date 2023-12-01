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Квартиры в Territorio Val d Adige, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Territorio Val d Adige, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Territorio Val d Adige, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
If you are looking for an apartment in a quiet and well connected area, this could be your c…
€548,830
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Territorio Val d Adige, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Territorio Val d Adige, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию новую недвижимость в самом сердце города Тренто, где красота со…
€640,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Territorio Val d Adige, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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