Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Алассио
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Алассио, Италия

;
двухкомнатные
10
трехкомнатные
8
Квартира Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
$914,316
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
$996,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты (не новые - нужен косметический …
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
$703,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
KK-T-AL19. Дизайнерская квартира с красивым видом на мореВ красивом только что полностью рек…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
$1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
$3,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 2 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
$2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир  от 235,000 за 45квм - все с …
$275,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Алассио, Италия
Квартира 6 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
$9,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 спален в Алассио, Италия
Квартира 5 спален
Алассио, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3
Апартаменты в самом центре Алассио в двух шагах от пляжа, расположенные в историческом доме …
$1,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти