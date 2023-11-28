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Квартиры в Sirmione, Италия

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36 объектов найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с бассейном
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
€390,000
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Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
€1,25 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
€1,95 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
€1,60 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
€310,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
GH-SV00030. Трехкомнатная квартира с бассейном и видом на озероВ окруженном природой кондоми…
€135,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
GH-SV00002. Трехкомнатная квартира в двух шагах от пляжаШикарная трехкомнатная квартира на п…
€197,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€500,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€540,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
€590,000
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Квартира 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
€630,000
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Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Сирмионе - в резиденции с бассейном, расположенной в тихом и уютном уголке в центре Коломбар…
€345,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В центре района Коломбаре городка Сирмионе, мы предлагаем к продаже новую отремонтированную…
€398,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Sirmione, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
В нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время рядом со всеми основными дорог…
€997,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Район Лагуна городка Сирмионе, рядом со всей инфраструктурой, предлагаем к продаже предлагае…
€169,000
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Квартира 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Sirmione, Италия
Квартира 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Sirmione, Италия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Всего в нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время удобно для всеми основны…
€2,00 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
This appartment for sale in Sirmione, located in the province of Brescia, in enchanting Ital…
€258,000
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Квартира 1 спальня с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Район Лугана городка Сирмионе, в резиденции с бассейном предлагается к продаже квартира на …
€220,000
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Квартира 2 спальни с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом сердце Коломбаре, в двух шагах от центра и пляжа, мы предлагаем просторные апартамен…
€439,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Sirmione, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Сирмионе, район Порто Сирмионе 2, мы предлагаем к продаже небольшой двухуровневый дуплекс, …
€635,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В резиденции с бассейном, расположенной в нескольких шагах от термальных лечебниц и центра р…
€267,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты находятся в новом жилом комплексе с современным дизайном, расположенном в жилом …
€350,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сирмионе, известный под названием "Sirmio venusta" благодаря поэту Катулла, является подлинн…
€845,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в сердце городка Сирмионе, где история сливается с современной роскошью в у…
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
The flat for sale in the town of Sirmione, pearl of Lake Garda, is an unmissable opportunity…
€435,000
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Квартира 1 комната с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Квартира 1 комната с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В районе Коломбаре городка Сирмионе, в резиденции с бассейном, в нескольких шагах от центра …
€189,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Сирмионе. Прямо на озере, всего в нескольких шагах от замка, мы предлагаем к продаже квартир…
€330,000
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Квартира 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Квартира 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В 50 метрах от пляжа Брема, в красивом комплексе с недавно построенным бассейном, мы предлаг…
€1,15 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€890,000
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