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Квартиры в Sirmione, Италия

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35 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
$2,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
GH-SV00048. Великолепные апартаменты в комплексе с бассейном.В центре района Коломбаре город…
$514,596
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
$363,382
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
$1,88 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
$1,47 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 2 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в сердце городка Сирмионе, где история сливается с современной роскошью в у…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
$689,762
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
$645,968
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Квартира 3 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 3 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты находятся в новом жилом комплексе с современным дизайном, расположенном в жилом …
$383,201
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
В Лугане, районе Сирмионе, находится прекрасная полностью отремонтированная квартира. Это ун…
$355,830
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Квартира 2 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
$547,430
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Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$974,426
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Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В центре района Коломбаре городка Сирмионе, мы предлагаем к продаже новую отремонтированную…
$435,755
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Квартира 2 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В городке Сирмионе, в нескольких шагах от озера и порта Сирмионе 2, рядом со всей основной и…
$489,403
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом сердце Коломбаре, в двух шагах от центра и пляжа, мы предлагаем просторные апартамен…
$480,644
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сирмионе, известный под названием "Sirmio venusta" благодаря поэту Катулла, является подлинн…
$925,158
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Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Сирмионе, в контексте непосредственно на озере с частн…
$520,059
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Квартира 2 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
This charming apartment is located in Punta Grò, just steps from the shores of Lake Garda. S…
$414,952
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
The flat for sale in the town of Sirmione, pearl of Lake Garda, is an unmissable opportunity…
$476,265
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
$591,225
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Квартира 2 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 2 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Район Лугана городка Сирмионе, в резиденции с бассейном предлагается к продаже квартира на …
$240,869
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Квартира 1 комната в Lugana, Италия
Квартира 1 комната
Lugana, Италия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В районе Коломбаре городка Сирмионе, в резиденции с бассейном, в нескольких шагах от центра …
$206,929
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
This appartment for sale in Sirmione, located in the province of Brescia, in enchanting Ital…
$282,474
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В резиденции с бассейном, расположенной в нескольких шагах от термальных лечебниц и центра р…
$292,328
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Квартира 6 комнат в Lugana, Италия
Квартира 6 комнат
Lugana, Италия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Сирмионе, район Порто Сирмионе 2, мы предлагаем к продаже небольшой двухуровневый дуплекс, …
$695,237
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Сирмионе - в резиденции с бассейном, расположенной в тихом и уютном уголке в центре Коломбар…
$377,727
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Квартира 6 комнат в Lugana, Италия
Квартира 6 комнат
Lugana, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
В нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время рядом со всеми основными дорог…
$1,09 млн
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Квартира 17 комнат в Lugana, Италия
Квартира 17 комнат
Lugana, Италия
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Всего в нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время удобно для всеми основны…
$2,19 млн
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