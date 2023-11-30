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Квартиры в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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14 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€376,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€296,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€391,600
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
€601,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€386,600
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€306,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€396,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€401,600
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€376,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€871,600
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Riva del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вам квартиру с уникальным и изысканным стилем, расположенную в престижном район…
€845,000
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Drena, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Drena, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
€790,000
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Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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