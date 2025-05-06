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Квартиры в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
58
Алассио
23
Бордигера
23
Империя
5
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160 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
LH-1T85. Квартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$414,132
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Квартира 4 комнаты в Генуя, Италия
Квартира 4 комнаты
Генуя, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 11
Внутри современного жилого комплекса «Торри Фаро», характеризующегося высокими стандартами к…
$402,177
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
LH-1t94. Квартир на первой линии моря в Лигурии, Оспедалетти, ИталияВсего в нескольких шагах…
$566,707
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
KK-280416-16. Пентхаус для продажи в городе Сан-РемоПанорамный пентхаус с отделкой высокого …
$926,349
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Квартира 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 57 м²
LH-2B86. Новая квартира в центре Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 100 метрах от нового ЖД во…
$234,312
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
FP-323. Квартира 200 кв.м. в элитном кондоминиуме с видом на мореКвартира 200 кв.м. в элитно…
$2,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
$381,438
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Квартира 3 комнаты в Oliveto, Италия
Квартира 3 комнаты
Oliveto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 129 м²
LH-6Q22. Квартира в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа недвижимости - апартаментов с н…
$381,438
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 138 м²
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
$577,606
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-1T56. Квартира у самого моря в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ самом сердце не большго куро…
$484,971
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Квартира 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-2Q12. Апартаменты у моря в Лигурии - Пентхаус у моря в Сан-РемоВсего в 20 метрах от моря …
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
KK-IV771. Квартира в престижном жилом комплексеВ престижном жилом комплексе, расположенном н…
$708,384
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Квартира 4 комнаты в Borgo SantAgata, Италия
Квартира 4 комнаты
Borgo SantAgata, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
$299,701
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Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
$2,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
KK-SAN-242. Квартира в Сан-Ремо. Лигурия Квартира на 2м этаже 2ти этажного дома закрытого ти…
$817,367
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Квартира 6 комнат в Алассио, Италия
Квартира 6 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
$8,72 млн
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Квартира 2 комнаты в Santo Stefano al Mare, Италия
Квартира 2 комнаты
Santo Stefano al Mare, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
LH-6B33. Двухкомнатная квартира на первой линии моряВ одном из соседних с Империей городков …
$321,498
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
$577,606
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Квартира 4 комнаты в La Serra, Италия
Квартира 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
$577,606
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в Диано-Марина, Италия
Квартира 2 комнаты
Диано-Марина, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
KK-030222. Квартира на продажу в Лигурии в Диано-МаринаКвартира в доме 2008 г постройки, рас…
$348,743
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Квартира 2 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$425,031
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Квартира 3 спальни в Специя, Италия
Квартира 3 спальни
Специя, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая недавно отремонтированная квартира с красивыми фресками, расположенная на первом эт…
$2,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Варацце, Италия
Квартира 3 комнаты
Варацце, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
$828,265
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Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 225 м²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала ХХ векаВ историческом здании начала ХХ…
$1,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
LH-3Q16. Квартира с ремонтом и видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ тихом и спокойном…
$490,420
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
LH-2T03. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, ЛигурияВ 50-ти метрах от песчаных пляжей рестора…
$359,641
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
LH-1T68. Большие апартаменты с террасой и видом на море в продаже в Лигурии, ОспеделаттиБоль…
$381,438
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Типы недвижимости в Лигурии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

с гаражом
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