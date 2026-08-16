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Квартиры в Тернях, Италия

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двухкомнатные
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70 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 110 м²
Квартира в отличном состоянии на втором этаже с лифтом. Вид на море. Площадь пола 100 квадра…
$372,039
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Квартира площадью 140 кв.м. на первом этаже в кондоминиуме всего двух единиц. Большая гостин…
$279,030
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Недавно построенная квартира будет адаптирована (сырой 130 000 €) Второй этаж с лифтом гости…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира второго этажа с лифтом с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной, меблир…
$255,777
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Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 135 м²
Квартира на втором этаже с широким видом на море Гостиная кухня три спальни Ванная комната б…
$206,947
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Квартира на первом этаже площадью более 110 кв м с кухонной кухонькой для изучения гостиной …
$126,689
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 76 м²
Квартиры в стадии строительства (будет персонализирован внутри) различных размеров от 62 до …
$174,393
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Квартира на первом этаже площадью около 100 квадратных метров с гостиной кухня кабинет ванна…
$81,384
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Квартира первого этажа в кондоминиуме всего из двух квартир. Вход, гостиная, кухонька, три с…
$145,328
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Квартира 2 комнаты в Терни, Италия
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры площадью около 50 квадратных метров каждая. …
Цена по запросу
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Квартира 50 комнат в Терни, Италия
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
Число комнат 50
Площадь 90 м²
Квартира второго этажа площадью около 90 квадратных метров с крытой парковкой. Двухкомнатная…
$116,262
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 86 м²
Две квартиры на первом этаже (единственные две квартиры в кондоминиуме) две квартиры: 1) при…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 130 м²
Квартира первого этажа без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни спальня две ванные ко…
$144,165
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Недавно построенные апартаменты класса А4+ в различных видах площадью около 100 квадратных м…
$279,030
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Квартира 12 комнат в Терни, Италия
Квартира 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 300 м²
Квартира в историческом центре на 2 ° этаж и мансардная крыша и этаж перестроены Сад и склад…
$207,309
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже в кондоминиуме из шести единиц Гостиная кухня две комнаты балкон Го…
$104,636
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Квартира 8 комнат в Терни, Италия
Квартира 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 120 м²
Квартира на первом этаже. Гостиная, кухня с балконом, три спальни, ванная, еще один балкон. …
$69,757
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Квартира 55 комнат в Терни, Италия
Квартира 55 комнат
Терни, Италия
Число комнат 55
Площадь 100 м²
Квартира с гаражом на первом этаже с лифтом две спальни ванная комната гостиная кухонные бал…
$145,328
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Квартира в нескольких минутах ходьбы от моря Второй этаж с лифтом Две спальни две ванны в де…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Площадь 50 м²
Квартира 50 кв.м с террасой 60 кв.м. Гостиная кухня спальня ванная комната Все услуги в 100 …
$58,131
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 90 м²
Квартира 90 кв.м на четвертом этаже с лифтом Здание 1965 года Общее хорошее состояние Две бо…
$110,449
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 82 м²
Недавно построенные квартиры будут настроены на заказ. Отрезки от 82 до 110 кв.м. Гараж балк…
$139,515
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Площадь 60 м²
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухонькой, терраса…
$88,682
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 90 м²
Квартира второго этажа в кондоминиуме из шести блоков в панорамном положении с видом на море…
$81,384
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Квартира второго этажа без лифта в небольшом недавно отремонтированном кондоминиуме. Три спа…
$139,515
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 90 м²
Строительство в двух шагах от центра недавно построенного и настроить различные решения, нач…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
$93,010
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира 90 кв.м плюс гараж. Две спальни ванной комнаты гостиной кухни две террасы. Общие ус…
$86,379
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Квартира в историческом центре в разумном состоянии (желательная реструктуризация, частичная…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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