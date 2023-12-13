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Квартиры в Sant Elpidio a Mare, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже около 70 квадратных метров с наружным асфальтированным внутренним д…
€60,000
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Квартира 4 комнаты в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
Sant Elpidio a Mare, Италия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Недавно построенный чердак на втором этаже. Панорамный вид на море. Две спальни, ванная комн…
€145,000
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