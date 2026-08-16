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Квартиры в SantElpidio a Mare, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира на окраине популярного кондоминиума. Первый этаж без лифта, площадь 90 м2 с двумя с…
$69,757
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Квартира 4 комнаты в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Недавно построен чердак на втором этаже. Панорамное море. Две спальни, ванная, гостиная с ку…
$168,580
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже площадью около 70 квадратных метров с внешним асфальтированным внут…
$69,757
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