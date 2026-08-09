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Квартиры в Como, Италия

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Tremezzina
9
Gravedona ed Uniti
4
Квартира Удалить
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46 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Cernobbio, Италия
Квартира 4 комнаты
Cernobbio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 243 м²
ID - 10088. VB- Апартаменты в ЧерноббьоАпартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартир. Апа…
$2,05 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Blevio, Италия
Квартира 5 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
PL-PR_A24. Озеро Комо. Апартаменты с видом на озеро  В жилом комлексе «Ла Кал», расположенн…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Blevio, Италия
Квартира 3 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
MV-270221-1. Идеальная концепция квартиры в исторической вилле на берегу озера в БлевиоИдеа…
$761,930
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TekceTekce
Квартира 6 комнат в Lenno, Италия
Квартира 6 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
GR-Tr-178. Роскошные апартаменты в Тремеццина, г.ЛенноПервый этаж резиденции ( около 200 кв.…
$2,34 млн
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Квартира 5 комнат в Комо, Италия
Квартира 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
Smart Luxury Apartment с панорамным видом на озеро и террасой на закат — Кампионе-д’Италия …
$1,50 млн
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Hotel Invest
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Квартира 6 комнат в Molina, Италия
Квартира 6 комнат
Molina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
$843,984
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Квартира 3 комнаты в Комо, Италия
Квартира 3 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 128 м²
ID - 3456. VB-Престижные апартаменты в новом комплексе в городе Комо Престижные апартаменты …
$825,229
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Квартира 5 комнат в Комо, Италия
Квартира 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 240 м²
ID - 10111. VB- Элитные апартаменты в центре города КомоЕдинственные в своем роде апартамент…
$2,70 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Civiglio, Италия
Квартира 5 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
MV-221122-4. Апартамент в историческом отреставрированном дворце на озере КомоВ самом центре…
$2,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Argegno, Италия
Квартира 4 комнаты
Argegno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
В нескольких шагах от озера и от центра Арджгно, недавно построенная резиденция с современны…
$798,154
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Квартира 2 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 2 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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Квартира 5 комнат в Menaggio, Италия
Квартира 5 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Вилла Eva - это историческое здание (1880 год) в неоготическом стиле, расположенное прямо в …
$722,608
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Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
$766,403
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Квартира 3 комнаты в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 3 комнаты
Gravedona ed Uniti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
$328,458
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Квартира 4 комнаты в Комо, Италия
Квартира 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartment of about 85 square meters in Como, Valduce area. Located on a raised ground floor,…
$290,138
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Квартира 5 комнат в Tremezzina, Италия
Квартира 5 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
$613,122
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Квартира 4 комнаты в Tremezzo, Италия
Квартира 4 комнаты
Tremezzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
A few steps from the lake stands the residential complex "i Tulipani" consisting of 18 housi…
$459,842
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Квартира 3 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 3 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Квартира 12 комнат в Tremezzo, Италия
Квартира 12 комнат
Tremezzo, Италия
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Тремеццо, Шикарная вилла в центре Тремеццо, рядом с элитными отелями Villa Pirelli и Villa S…
$2,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Nesso, Италия
Квартира 4 комнаты
Nesso, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
$536,482
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Квартира 4 комнаты в Argegno, Италия
Квартира 4 комнаты
Argegno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
В нескольких шагах от озера, ы предлагаем роскошные апартаменты площадью 133 кв.м. (179 кв.м…
$1,31 млн
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Квартира 5 комнат в Tremezzina, Италия
Квартира 5 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
$613,122
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Квартира 7 комнат в Cremia, Италия
Квартира 7 комнат
Cremia, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
$186,126
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Квартира 6 комнат в Nesso, Италия
Квартира 6 комнат
Nesso, Италия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$821,146
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Квартира 7 комнат в Pianello del Lario, Италия
Квартира 7 комнат
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
In one of the most panoramic areas of the Municipality of Pianello del Lario and more precis…
$1,31 млн
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Квартира 6 комнат в Pianello del Lario, Италия
Квартира 6 комнат
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
$295,612
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Квартира 5 комнат в Menaggio, Италия
Квартира 5 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
В центре Менаджио, в самом сердце озера Комо.. Наслаждаясь фантастическим центральным распол…
$262,767
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Квартира 4 комнаты в Nesso, Италия
Квартира 4 комнаты
Nesso, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
$711,660
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Квартира 2 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 2 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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