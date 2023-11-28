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Квартиры в Комо, Италия

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163 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Dongo, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Dongo, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Dongo..A new building under construction consisting of 4 apartments, in a quiet, easily acce…
€222,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Argegno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Argegno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
В нескольких шагах от озера, ы предлагаем роскошные апартаменты площадью 133 кв.м. (179 кв.м…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Внутри комплекса "Residence Comacina" состоящего из 6 квартир, в городке Ossuccio в одном из…
€650,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Argegno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Argegno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
A few steps from the lake and from the center of Argegno, newly built residence with a moder…
€729,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Tremezzina, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
€700,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Менаджо, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Менаджо, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
In Menaggio Location Loveno, lovely Apartment with lake view in a residence consisting of ni…
€890,000
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso в Cremia, Италия
Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Cremia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
We offer an apartment on two floors with comfortable sizes. Recently renovated, it has an en…
€175,000
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio в Cremia, Италия
Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio
Cremia, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
€170,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Pianello del Lario, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Pianello del Lario, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
€270,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Argegno, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Argegno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Расположен в панорамном месте с потрясающим видом на озеро, примерно в 3 минутах езды от поп…
€315,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Vercana, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Vercana, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В центре города Домазо, в двух шагах от его красивой набережной и пирса, известного тем, что…
€300,000
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Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Gravedona ed Uniti, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
€300,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Nesso, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€490,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Nesso, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€650,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Nesso, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nesso, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€550,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Nesso, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€490,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Менаджо, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
В центре Менаджио, в самом сердце озера Комо.. Наслаждаясь фантастическим центральным распол…
€240,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Sala Comacina, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Sala Comacina, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Рай в Золотом треугольнике озера Комо! Расположенный на солнечном склоне холма Sala Comacin…
€350,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Nesso, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
€750,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
€560,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
€560,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gera Lario, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gera Lario, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
BRAND NEW REAL ESTATE COMPLEX UNDER COMPLETION BUILT WITH INNOVATIVE ENERGY SOLUTIONS. THIS …
€640,000
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Pianello del Lario, Италия
Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Pianello del Lario, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
In one of the most panoramic areas of the Municipality of Pianello del Lario and more precis…
€1,20 млн
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Квартира 4 спальни в Комо, Италия
Квартира 4 спальни
Комо, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
MV-221122-4. Апартамент в историческом отреставрированном дворце на озере КомоВ самом центре…
€2,24 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни с бассейном в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни с бассейном
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
€720,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 5 спален в Lemna, Италия
Квартира 5 спален
Lemna, Италия
Комнаты 6
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
€690,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Cernobbio, Италия
Квартира 3 спальни
Cernobbio, Италия
Комнаты 4
Площадь 243 м²
VB-10088. Апартаменты в ЧерноббьоАпартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартир. Апартамен…
€1,75 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Комо, Италия
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
Комнаты 4
Площадь 358 м²
VB-11134. Панорамная квартира в КомоВ уникальном и фантастическом месте напротив историческо…
€2,90 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Brunate, Италия
Квартира 3 спальни
Brunate, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
VB-11067. Пентхаус с видом на озеро и садомПентхаус с видом на озеро и садом. Панорамный пен…
€850,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Dizzasco, Италия
Квартира 3 спальни
Dizzasco, Италия
Комнаты 4
Площадь 108 м²
VB-11076. Новые апартаменты с видом на озеро КомоНовые апартаменты с захватывающим видом на …
€900,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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