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Квартиры в Венеция, Италия

двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€240,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€396,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€435,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€340,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€213,600
в месяц
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Квартира 2 спальни у моря, с nedvizhimost v italii, с italiya в Eraclea, Италия
Квартира 2 спальни у моря, с nedvizhimost v italii, с italiya
Eraclea, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Комплекс Sant'Andrea построен в виде прекрасной средиземноморской деревни в 500 метрах от пл…
€155,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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