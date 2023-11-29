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Квартиры в Пьемонт, Италия

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89 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
€275,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
€265,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
€280,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
VB-20059. Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 недавн…
€330,000
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Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
VB-20061. Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с видом н…
€330,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
VB-20060. Апартаменты в Бельджирате озеро МаджореАпартаменты расположены в жилом районе в ок…
€215,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
PL-PR_A22. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореПродается квартира 65 кв.м. в кра…
€200,000
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Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
€220,000
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Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
€430,000
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Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
FP-T464. Квартира на продажу в Бельджирате На холме Бельджирате, квартира в частном доме из…
€190,000
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Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
FP-T205. Грациозная Квартира на продажу на холме Стрезы В Бинде, один из посёлков Стрезы, п…
€160,000
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Квартира 2 спальни с бассейном в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Bieno, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
€310,000
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Квартира 2 спальни в Gignese, Италия
Квартира 2 спальни
Gignese, Италия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
FP-0016. Элегантная квартира в Стрезе с террасой с видом на озеро и садПродается квартира в …
€550,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
FP-T382. Грациозная Квартира на продажу на холме Стреза в Магоньино Грациозная квартира с в…
€170,000
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Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
FP-T328. Квартира в резиденциальном комплексе с причалом, в БавеноВнутри Виллы Борромео с ви…
€235,000
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Квартира 4 спальни в Arona, Италия
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
€1,80 млн
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Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 189 м²
FP-T461. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезеПрестижные апартамент…
€1,000,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
ID - 20060. VB-Апартаменты в Бельджирате озеро Маджоре- Апартаменты расположены в жилом райо…
€215,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
FP-T367. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » БельджиратеБлизко от центра Белджи…
€230,000
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Квартира 2 спальни в Orta San Giulio, Италия
Квартира 2 спальни
Orta San Giulio, Италия
Комнаты 3
Площадь 194 м²
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
€350,000
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Квартира 3 спальни в Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
€260,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
FP-T341. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёлке Би…
€340,000
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Квартира 2 спальни в Ghiffa, Италия
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
Комнаты 3
FP-T308. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » ГиффаВ Гиффе, в престижной вилле 9…
€376,000
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Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
€330,000
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Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
FP-T238. Престижные Апартаменты на продажу в БавеноВ престижной исторической вилле разделён…
€980,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
ID - 20056. VB- Апартаменты с видом в СтрезеОзеро Маджоре, Стреза. Уникальный вид на острова…
€320,000
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Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
ID - 20057. VB- Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная ква…
€265,000
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Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
ID - 20058. VB-Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух …
€280,000
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Квартира 2 спальни в Ghiffa, Италия
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
FP-3339. Квартира, Гиффа, Вербания, ИталияВ Ghiffa на холмe апартаменты-мансарда в таунхауз…
€214,000
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Квартира 2 спальни в Carciano, Италия
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
€300,000
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Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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