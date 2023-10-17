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Таунхаусы в Аттика, Греция

Municipality of Athens
147
Афины
147
Agia Marina
18
Пирей
14
Limenas Markopoulou
10
Municipality of Saronikos
10
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
9
Каливия-Торику
8
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200 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€475,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€720,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€470,000
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Таунхаус 3 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€515,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€585,000
Таунхаус 2 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€520,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€230,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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