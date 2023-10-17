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Таунхаусы в Аттика, Греция
Municipality of Athens
147
Афины
147
Agia Marina
18
Пирей
14
Limenas Markopoulou
10
Municipality of Saronikos
10
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
9
Каливия-Торику
8
Anavissos Municipal Unit
7
Vari Municipal Unit
7
Неа-Макри
6
Рафина
6
Artemida
4
Увы
4
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
3
Saronida Municipal Unit
3
Saronis
3
Каристос
3
Пеания
3
Спата
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200 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
3
168 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
5
2
146 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
4
2
137 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
5
3
200 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
125 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
124 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
127 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
125 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
112 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4
2
108 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
5
1
155 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€620,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
4
1
105 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€475,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
320 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Афины, Греция
4
2
120 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€720,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
6
4
165 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4
2
190 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€470,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
7
5
285 м²
1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4
2
240 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€515,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Афины, Греция
4
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
3
1
133 м²
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€185,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
4
3
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€850,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
5
1
145 м²
1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€520,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Афины, Греция
3
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
5
3
229 м²
3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
5
3
251 м²
3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
5
3
246 м²
3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
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Параметры недвижимости в Аттика, Греция
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