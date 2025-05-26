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Таунхаусы в Ekali Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$740,798
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Таунхаус в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж -1/5
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольный э…
$661,020
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$678,433
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольный э…
$605,371
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ekali Municipal Unit, Греция

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