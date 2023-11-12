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Таунхаусы в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€1,65 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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