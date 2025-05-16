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Таунхаусы в Nea Makri Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$788,026
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$392,170
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$302,532
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Nea Makri Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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