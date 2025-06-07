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Таунхаусы в Municipality of Ilioupoli, Греция

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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
$518,543
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Таунхаус в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
$528,167
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Таунхаус в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$967,547
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,02 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 5
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$952,652
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$427,935
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$276,592
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$887,182
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Таунхаус в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$956,164
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Таунхаус в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,02 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$876,744
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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