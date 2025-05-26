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Таунхаусы в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

Municipal Unit of Vilia
6
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6 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$205,144
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Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Этаж 1/1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
$227,938
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Таунхаус в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
$421,685
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
$413,493
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
$293,722
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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