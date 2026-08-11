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Дома в gmina Obrzycko, Польша

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1 объект найдено
Дом в Zielonagora, Польша
Дом
Zielonagora, Польша
Площадь 1 031 м²
Строительные участки рядом с лесом Нотека | Условия строительства | Магазин рядом
$34,506
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Obrzycko, Польша

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